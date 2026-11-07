Обломки сбитого БПЛА ВСУ повредили жилой дом в Ростовской области

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Жилой дом в хуторе Каюковка Тарасовского района получил механические повреждения оконных конструкций из-за падения фрагментов перехваченного беспилотника ВСУ. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Среди гражданского населения обошлось без пострадавших. Инцидент стал следствием отражения ночной атаки с воздуха.

В рамках нее расчеты ПВО ликвидировали свыше 50 ударных дронов ВСУ на территории 6 муниципалитетов: Верхнедонского, Кашарского, Миллеровского, Тарасовского, Чертковского и Шолоховского районов.

Слюсарь предупредил, что режим опасности ударов БПЛА в регионе продолжает действовать в полном объеме. Жителям порекомендовали не оставаться на открытом воздухе, укрыться в помещениях с глухими стенами и категорически избегать нахождения рядом со стеклянными проемами.

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