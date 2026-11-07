Юрист назвал условия лишения наследства дочерей Федосеевой-Шукшиной

После смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной ее имущество при отсутствии завещания могут разделить три дочери — Мария, Ольга и Анастасия. При этом бывший супруг актрисы Бари Алибасов не имеет права претендовать на наследство на основании прежнего брака. Об этом РИАМО рассказал юрист Александр Бенхин.

«Есть дочери Ольга и Мария, они, соответственно, наследники первой очереди. Если есть завещание, то она могла распределить имущество как угодно: что-то завещать внучкам, внуку или вообще посторонним людям. В этом случае руководствуются завещанием», — объяснил Бенхин.

Юрист уточнил, что старшая дочь актрисы от первого брака Анастасия Воронина-Франсишку также относится к наследникам первой очереди, если ее родство с Федосеевой-Шукшиной юридически подтверждено.

«Если она по документам является дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной, то также относится к наследникам первой очереди. Значит, при наследовании по закону имущество будут делить на троих. Либо она может добровольно отказаться от наследства в пользу двух других дочерей», — рассказал эксперт.

При этом Бенхин отметил, что теоретически наследника можно признать недостойным через суд, если для этого существуют предусмотренные законом основания. Однако само по себе отсутствие общения с матерью или помощи ей не означает автоматической потери права на наследство.

По словам юриста, при наличии завещания распределение имущества может быть другим. В то же время нетрудоспособные дети наследодателя и другие лица, имеющие право на обязательную долю, при соблюдении установленных законом условий могут получить часть наследства независимо от содержания завещания.

Претензии Бари Алибасова

«Все вспоминают про ее замужество с продюсером Бари Алибасовым. Даже квартиру, которую она успела ему подарить при жизни, в итоге вернули после отмены сделки. То есть он ничего не наследует, никаких прав на это не имеет», — подчеркнул юрист.

Бенхин также предположил, что часть имущественных вопросов в семье могла быть урегулирована еще при жизни актрисы. Однако подтвержденной информации о таком распределении имущества нет.

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