Умерла 88-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина

В последние недели жизни 88-летняя артистка находилась в больнице, куда ее госпитализировали в середине октября. Самочувствие Лидии Николаевны ухудшилось в начале месяца: у нее была сильная одышка, она с трудом передвигалась по квартире, но к врачам обращаться не спешила.

В июне 2023 года актрису госпитализировали с инсультом. В октябре 2025-го она перенесла стентирование сосудов сердца, но состояние удалось стабилизировать ненадолго. В феврале 2026-го она снова жаловалась на сильные боли в сердце и одышку — врачи обнаружили сердечную недостаточность.

Федосеева-Шукшина снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Печки-лавочки», «Калина красная», «Мертвые души» и «Сверстницы». У актрисы было пять мужей: актер Вячеслав Воронин, режиссер и писатель Василий Шукшин, кинооператор Михаил Агранович, художник Марек Межеевский и продюсер Бари Алибасов.

У нее остались три дочери — Анастасия Воронина-Франсишку, Мария и Ольга Шукшины, а также внуки и правнуки.

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