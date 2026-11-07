В Гонконге выпустили экстренное предупреждение из-за температуры в +18 градусов

Местные СМИ назвали снижение температуры до +18 градусов в Гонконге холодным фронтом и выпустили экстренное предупреждение с фотографией женщины в теплой куртке и вязаной шапке. Об этом сообщает South China Morning Post в социальных сетях.

По прогнозам метеорологической обсерватории Гонконга, приближение холодного атмосферного фронта ожидается в начале следующей недели. Наиболее ощутимое снижение температуры придется на вторник 10 ноября, когда воздух остынет до отметки плюс 18 градусов.

Синоптики уточнили, что приток более прохладных воздушных масс в мегаполис будет спровоцирован мощным сезонным муссоном. Он начнет оказывать влияние на регион уже в течение выходных дней.

Согласно прогнозу «Яндекс Погоды» 7 ноября и в ближайшие дни в Гонконге в среднем от плюс 24 до плюс 27 градусов тепла.

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