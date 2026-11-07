18 медалей завоевали подмосковные борцы на международных соревнованиях в Мытищах

Представители Московской области завоевали пятьзолотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на V юбилейных международных соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященных образованию прокуратуры Московской области, которые прошли с 2по 5 ноября в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотые медали завоевали Али Салиев (до 32 кг, Люберцы), Савелий Болдарев (до 52 кг, Подольск), Александр Боронин (до 75 кг, Подольск), Рустам Абдуллаев (до 38 кг, Подольск) и Эльсар Сангаджиев (до 68 кг, Химки)

Серебряными призерами соревнований стали Элизаар Абдилаев (до 35 кг, Люберцы), Кирилл Дудкин (до 38 кг, Подольск), Эльдар Байчекуев (до 48 кг, Воскресенск), Лаврентий Сабитов (до 62 кг, Воскресенск), Константин Иринов (до 68 кг, Воскресенск) и Давид Алдеров (до 100 кг, Люберцы).

Бронзовые награды завоевали Амир Дилшоди (до 32 кг, Люберцы), Тимофей Черников (до 38 кг, Подольск), Саид Арипов (до 41 кг, Подольск), Федор Горький (до 41 кг, Подольск), Василий Швайков (до 48 кг, Солнечногорск), Савелий Болдарев (до 52 кг, Подольск), Егор Данилов (до 68, Воскресенск) и Денис Воробцов (до 100 кг, Люберцы).

Всего в турнире приняли участие более 280 юных спортсменов из различных регионов России, включая ДНР, а также гости из Республики Беларусь и Республики Азербайджан. Возрастная категория участников — юноши до 16 лет.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась 3 ноября в Центре единоборств в Мытищах. Участников приветствовали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев, сенатор Совета Федерации, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, председатель Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской областиАлексей Перов, глава городского округа Мытищи Московской области Юлия Купецкая и другие почетные гости.

Соревнования по греко-римской борьбе, посвященные образованию прокуратуры Московской области, проводятся на территории городского округа Мытищи с 2022 года. В 2026 году оргкомитетом было принято решение о проведении юбилейных соревнований в статусе «международные».

Турнир организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.