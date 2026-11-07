IIHF отстранила сборные Белоруссии от участия в чемпионатах мира 2027 года

Руководящий совет Международной федерации хоккея (IIHF) вынес вердикт, закрывающий доступ взрослой и молодежной сборным Белоруссии на мировые первенства 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости .

Первоначальный запрет на выступление белорусских хоккеистов на взрослых состязаниях и турнирах среди игроков возрастом до 20 лет совет организации утвердил еще в конце июля. Попытка национальной федерации оспорить этот шаг увенчалась лишь частичным успехом. Дисциплинарный комитет IIHF не нашел достаточной юридической базы для безотлагательного снятия ограничений с команд.

В официальном коммюнике чиновники объяснили свою позицию целым рядом логистических и регламентных сложностей. В федерации сослались на утвержденную сетку состязаний, календарь встреч, реализацию билетных программ и операционные планы, заявив о невозможности включения белорусских спортсменов в расписание двух грядущих мировых первенств.

Параллельно хоккейные функционеры продолжают оспаривать позицию Спортивного арбитражного суда по вопросу возвращения на международную арену сборных России. Представители IIHF подчеркнули, что выполняют формальные процессуальные требования CAS, попутно оценивая риски для финансовой устойчивости федерации, безопасности турниров и общего будущего хоккея. Для поиска компромиссного выхода организация готовится запустить консультации со всеми национальными структурами, включая Федерацию хоккея России.

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