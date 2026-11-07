В ноябре в 16 муниципалитетах можно будет сдать ненужную электронику

В Подмосковье набирает обороты федеральная экологическая программа «Школа утилизации — электроника» — одна из самых масштабных экологических акций в России. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Оператором программы является Фонд рационального природопользования, информационную поддержку оказывает Минэкологии Московской области. В понедельник, 9 ноября отработанное оборудование будут принимать в Одинцовском округе, Власихе и Краснознаменске, далее — в Шаховской, Щелкове, Фрязине, Лотошине, Ивантеевке, Истре, Восходе, Красногорске, Солнечногорске, Клину, а также в Рузском, Можайском и Волоколамском округах. Напомним, что на безвозмездную утилизацию принимаются компьютерная, офисная и бытовая техника, включая холодильники, кондиционеры, электроинструмент, станки, научную и медицинскую технику, персональные гаджеты.

Программа «Школа утилизации — электроника» — важный этап в построении экономики замкнутого цикла, она реализуется в 17 регионах России. Всего в 2026 году в рамках ее планируется провести 120 мероприятий Очередной этап программы начнется в Шатуре и завершится в Красногорске 24 декабря. О том, как принять участие в программе, можно прочитать на официальном сайте Фонда рационального природопользования: https://eko-fond.ru/electronics/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.