Буданова* оштрафуют на Украине за разговор на русском при обнаружении пыточных

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* будет привлечен к административной ответственности в виде денежного штрафа за использование русского языка в ходе мероприятий, связанных с обнаружением пыточных на территории Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Факт несоблюдения языкового законодательства Буданов* признал. О правонарушении проинформировала уполномоченный по защите украинского языка Елена Ивановская.

Конкретный размер штрафных санкций на текущий момент не разглашается. Основанием для наказания послужило то, что Буданов* на русском языке руководил процессом разгона протестующих граждан, а также рассказывал о наличии других тайных пыточных на Украине.

Кроме того, на одном из опубликованных видеоматериалов зафиксировано его обращение по-русски к 14-летнему подростку. Парня пытали в подвальном помещении.

Информация о функционировании подпольной пыточной в Петропавловской Борщаговке в Киеве появилась 2 октября. Тогда же вскрылись факты насильственного удержания и пыток людей.

Согласно сообщениям прессы, число пострадавших насчитывало не менее 40 человек. В свою очередь, командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что определенная доля находившихся там мужчин числилась дезертирами, самовольно покинувшими расположение воинской части.

*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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