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Роспотребнадзор выясняет ситуацию с гриппом у россиян в Нячанге

Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и официальное письмо в министерство здравоохранения Республики Вьетнам — поводом стали сообщения в СМИ о заболевании российских туристов гриппом в городе Нячанг. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Ведомство запросило официальную информацию об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и информировании туристов, выезжающих во Вьетнам.

По сообщениям туристов, заболевшие жалуются на насморк, сильный кашель, высокую температуру и сильную головную боль.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики гриппа и других респираторных инфекций: регулярно мыть руки, избегать тесных контактов с людьми с признаками заболевания, по возможности не посещать места массового скопления людей и соблюдать респираторный этикет.

При появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле следует обратиться за медицинской помощью, а если симптомы возникли во время поездки или после возвращения — сообщить врачу о недавнем путешествии. Ситуация находится на контроле ведомства.

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