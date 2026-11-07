Шторм на море и гололедица на дорогах: в Сочи и Сириусе объявили предупреждение

На Черноморском побережье ожидается резкое ухудшение метеорологической обстановки, в связи с этим было выпущено экстренное предупреждение. Погода будет сопровождаться штормом в акватории и образованием ледяной корки на горных автодорогах, сообщает на сайте пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в вечерние часы 7 ноября, а также на протяжении ночи и утренних часов 8 ноября в предгорных районах и на низкогорных участках города Сочи и федеральной территории Сириус местами прогнозируется гололедица на дороге.

Одновременно с этим с вечера 7 ноября и в течение всех последующих суток 8 ноября в прибрежной зоне Сочи и Сириуса усилится волнение волн. Его интенсивность достигнет 3–4 баллов при высоте волн от 0,8 до 1,5 метра.

Пресс-служба ведомства настоятельно рекомендует местным жителям и туристам проявлять повышенную осторожность. Им посоветовали отказаться от прогулок по береговой линии, от выхода в открытое море на любых плавсредствах и внимательно следить за обновлением синоптических сводок.

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