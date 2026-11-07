Опасность коррупции: Лукашенко объяснил, почему у президента нет друзей

У главы государства практически не может быть настоящих друзей, поскольку близкие отношения со временем создают почву для коррупции. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области своей страны, сообщает БЕЛТА .

Во время беседы с жителями агрогородка Говяды политик признался, что не может говорить о наличии у себя дружеских связей. Президент пояснил, что у лидеров стран могут быть знакомые, оказавшие ощутимую поддержку, память о которой сохраняется на долгие годы, либо просто приятные собеседники.

«У президента вряд ли есть друзья», — отметил политик.

По словам Лукашенко, приятели нередко начинают выдвигать завышенные требования. Они рассчитывают на получение личной выгоды за счет интересов других граждан. Это в конечном счете перерастает в коррупционные проявления.

Президент подчеркнул категорическую неприемлемость подобных ситуаций для себя лично. Лукашенко добавил, что всегда осознает груз ответственности высшего государственного поста, и выразил особое уважение к простым труженикам.

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