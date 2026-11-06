Производство муки в Подмосковье выросло на 14,2%

Предприятия Московской области за январь — сентябрь 2026 года произвели более 244,7 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки — на 14,2% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область занимает второе место в Центральном федеральном округе и шестое в России по производству пшеничной и пшенично-ржаной муки. На регион приходится более 12% выпуска в ЦФО и 3,8% общероссийского объема. Среди крупных производителей — Раменский комбинат хлебопродуктов, «Агроцентрсбыт», Подольский мукомольный завод и «СКС-торг».

Ко Дню булочек, который отмечают 8 ноября, команда министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовила рецепт булочек с корицей. Для теста нужны одно яйцо, 180 мл молока, 60 г сахара, 7 г сухих дрожжей, 50 г сливочного масла и около 460 г муки. Для начинки — 30 г сливочного масла, 15 мл подсолнечного масла, 15 г корицы и 50 г сахара.

Молоко со сливочным маслом подогревают до теплого состояния, добавляют дрожжи, яйцо и сахар, перемешивают. Постепенно всыпают просеянную муку, замешивают мягкое тесто и оставляют под полотенцем в теплом месте примерно на два часа.

Подошедшее тесто раскатывают, смазывают смесью размягченного сливочного масла, подсолнечного масла, сахара и корицы. Затем сворачивают рулетом и нарезают кусочками толщиной около трех сантиметров. Заготовки выкладывают на противень, оставляют на 15–20 минут и выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.