Трамп и Мерц обсудили необходимость завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили будущее украинского конфликта. Обе стороны пришли к выводу, что он должен завершиться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Handelsblatt.

Разговор американского и немецкого лидеров состоялся 5 ноября. Они согласились, что конфликт должен завершиться как можно скорее.

Накануне Трамп сообщил о масштабном мирном соглашении, которое будет касаться не только Украины, но и всей Европы. По словам президента США, от этого документа «все будут в восторге».

Ранее зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что администрация допускает участие европейских стран в переговорах по украинскому конфликту. На первом этапе консультации пройдут с участием России, США и Украины, однако в случае достижения прогресса Вашингтон намерен рассмотреть переход к более многостороннему диалогу.

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