Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине
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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что администрация допускает возможность расширения переговорного формата по урегулированию конфликта на Украине за счет европейских стран. На первом этапе консультации пройдут с участием России, США и Украины, однако в случае достижения прогресса Вашингтон намерен рассмотреть переход к более многостороннему диалогу, сообщает ТАСС.
По его словам, все стороны сейчас активно готовятся к предстоящим переговорам, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби. Кушнер подчеркнул, что американская сторона намерена поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами уже на этапе подготовки консультаций.
«Мы будем тесно консультироваться с нашими европейскими партнерами в кулуарах и в случае достижения прогресса будем стремиться перейти к более широкому многостороннему формату с их непосредственным участием», — написал он в социальной сети X.
Кушнер также отметил, что предложения по организации переговорного процесса продолжают обсуждаться и дорабатываться. По его оценке, принципиальное значение имеет создание подходящей структуры консультаций. От нее во многом будет зависеть возможность завершить боевые действия и перейти к формированию условий для долгосрочного мира.
Представлять США на встрече в Абу-Даби, предположительно, будут Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Российская сторона также подтвердила подготовку к переговорам. Участники намерены обсуждать взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
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