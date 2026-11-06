Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что администрация допускает возможность расширения переговорного формата по урегулированию конфликта на Украине за счет европейских стран. На первом этапе консультации пройдут с участием России, США и Украины, однако в случае достижения прогресса Вашингтон намерен рассмотреть переход к более многостороннему диалогу, сообщает ТАСС .

По его словам, все стороны сейчас активно готовятся к предстоящим переговорам, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби. Кушнер подчеркнул, что американская сторона намерена поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами уже на этапе подготовки консультаций.

«Мы будем тесно консультироваться с нашими европейскими партнерами в кулуарах и в случае достижения прогресса будем стремиться перейти к более широкому многостороннему формату с их непосредственным участием», — написал он в социальной сети X.

Кушнер также отметил, что предложения по организации переговорного процесса продолжают обсуждаться и дорабатываться. По его оценке, принципиальное значение имеет создание подходящей структуры консультаций. От нее во многом будет зависеть возможность завершить боевые действия и перейти к формированию условий для долгосрочного мира.

Представлять США на встрече в Абу-Даби, предположительно, будут Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Российская сторона также подтвердила подготовку к переговорам. Участники намерены обсуждать взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

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