В Балашихе открыли детский сад № 28 после капремонта

Детский сад № 28 в микрорайоне Саввино в Балашихе возобновил работу после капитального ремонта. Учреждение рассчитано на 110 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновленный детский сад осмотрели глава Балашихи Сергей Лукичев, депутат Госдумы Сергей Юров и председатель совета депутатов городского округа Геннадий Попов.

В здании площадью более 1 тыс. кв. м заменили инженерные системы и кровлю, обновили фасад и помещения. Здесь есть кабинеты психолога и логопеда, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок и прачечная. На территории обустроили спортивную площадку и шесть игровых зон с теневыми навесами.

«Капитальный ремонт детского сада проведен по наказам жителей в рамках Народной программы. Здание, открытое еще в 1989 году, ни разу не ремонтировалось капитально, и теперь, благодаря поддержке губернатора Подмосковья, оно полностью обновлено», — сказал Сергей Лукичев.

Дошкольное отделение получило новую мебель и современное оснащение. Во дворе создали комфортную зону для детей всех возрастов.

В саду работают шесть групп — общеразвивающие и компенсирующего обучения для детей с речевыми нарушениями. Учреждение полностью укомплектовано сотрудниками.

«Уже сегодня к занятиям приступили 108 детей. У нас работают 16 педагогов, 12 младших воспитателей, а также старший воспитатель, методист, логопеды и психологи. Особое внимание мы уделили доступности, чтобы здесь было комфортно каждому ребенку, в том числе детям с особенностями здоровья», — рассказала директор Людмила Кузнецова.

Развитие образовательной инфраструктуры региона — одна из задач новой Народной программы «Единой России», сформированной на основе наказов и инициатив жителей Подмосковья, в том числе Балашихи.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.