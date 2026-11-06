Извинение в 3 тыс депозита: официант облил кипятком россиянку в ее день рождения

Празднование дня рождения в престижном заведении обернулось серьезными термическими травмами для жительницы Волгограда Леси. Официант опрокинул на девушку емкость с кипятком, сообщает пострадавшая в социальных сетях.

По словам волгоградки, инцидент произошел в ресторане, входящем в рейтинг 100 лучших гастрономических проектов страны. Во время обслуживания сотрудник заведения пролил горячую воду прямо на ноги сидевшей за столом именинницы в коротком бордовом платье.

На обнародованных снимках первых минут после происшествия видно, что кожа на обеих ногах моментально стала красной. Позже на бедре образовалось обширное багровое пятно с крупным водянистым пузырем, свидетельствующим о сильном ожоге.

В качестве компенсации за сорванное торжество и причиненный вред здоровью руководство заведения предложило пострадавшей депозит номиналом 3 тыс. рублей на следующее посещение. Подобная реакция вызвала у девушки резкое возмущение.

В опубликованном диалоге с аккаунтом ресторана она с сарказмом поблагодарила менеджеров за «внимание к гостю» — после инцидента ей даже не написали и не поинтересовались о состоянии здоровья. Девушка подчеркнула, что повторный визит туда, где клиент больше не ощущает себя в безопасности, для нее категорически исключен.

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