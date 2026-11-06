Православные отмечают день иконы «Всех скорбящих Радость» 6 ноября

6 ноября верующие почитают образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и молятся об исцелении и утешении в бедах, сообщает Общественное Телевидение России .

Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, связал широкое почитание образа с московским храмом Преображения на Большой Ордынке. По преданию, сестра патриарха Евфимия исцелилась после молитвы перед иконой и молебна.

В 1888 году молния ударила в часовню, где хранился образ. Икона уцелела при пожаре, а монеты из ящика для пожертвований прилипли к ней. Так появилось название «с грошиками».

Конюхов посоветовал 6 ноября посетить праздничную литургию, а при отсутствии такой возможности — помолиться дома.

«Можно в личной молитве обратиться к Пресвятой Богородице и попросить об утешении, потому что если мы сами находимся в раздрае, то мы никому не поможем из ближних, может, даже хуже сделаем», — отметил Конюхов.

Священник также рекомендовал помочь нуждающимся, навестить больного или позвонить одинокому человеку.

В этот день церковь вспоминает святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского. На Руси Афанасьев день посвящали подготовке к зиме: чинили постройки, убирали дом, шили теплые вещи. Особого поста для праздника нет: действуют правила общецерковного календаря.

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