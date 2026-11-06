Автоэксперт объяснил, кому зимой хватит шин без шипов

Водителям, которые живут в мегаполисе и редко выезжают за город, зимой достаточно фрикционных шин — липучек, сообщает RT .

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин пояснил, что в крупных городах, особенно в европейской части России, автомобили ездят преимущественно по мокрому асфальту или водно-снежной каше. В этих условиях шипованные шины изнашиваются быстрее, а фрикционные лучше сцепляются с твердым влажным покрытием.

Однако липучки хуже справляются с обледенением, снежными переметами и укатанным снегом.

«С этими явлениями чаще всего можно столкнуться за городом, на трассе или в небольших городах. В этом случае использование шипованной резины гораздо более оправданное и обеспечит меньший тормозной путь и лучшую управляемость», — отметил Ладушкин.

Эксперт также посоветовал начинающим водителям задуматься о шипованных шинах даже в мегаполисе. Они дают больше уверенности в метель или сильный мороз, пока дороги не успели почистить. При небольшом пробеге, характерном для новичков, износ будет менее заметен.

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