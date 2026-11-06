«Огромная потеря»: Александр Кожевников отреагировал на смерть Михаила Васильева

Кожевников и Васильев вместе завоевали олимпийское золото в 1984 году. Хоккеисты не только выступали за одну команду, но и жили в одной комнате на сборах.

«Ужасная трагедия. Раньше времени уходят такие великие люди. Мне очень повезло, что жизнь нас свела с Мишей. Мы не только играли в одной команде, но и жили на сборах в одной комнате. Он был отличным тренером и человеком исключительной доброты, очень культурным, порядочным и открытым. Никогда не отказывал в помощи. Я ни разу не слышал, чтобы он ругался. Даже на хоккей. Это огромная потеря и невосполнимая утрата», — отметил Кожевников.

Ранее стало известно о смерти Михаила Васильева — олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР.

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