В Подмосковье пройдет X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

10–11 ноября состоится X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Основной площадкой станет Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского. Очно в форуме примут участие около 1 тыс. человек, еще порядка 5 тыс. медиков подключатся по видеоконференцсвязи — это терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, профилактической медицины и реабилитации, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, а также молодые ученые, ординаторы и аспиранты.

О съезде

Юбилейный съезд посвящен памяти выдающегося ученого и врача Николая Палеева, внесшего значительный вклад в развитие отечественной терапевтической школы. К работе форума подключатся не только подмосковные специалисты, но и медики из разных регионов России, а также доктора из 10 зарубежных стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и других.

О программе

Научная программа посвящена актуальным вопросам развития терапевтической службы и внедрению инновационных технологий в клиническую практику, особый акцент сделан на междисциплинарном подходе для повышения качества медицинской помощи. Помимо пленарных заседаний, пройдут 28 научных секций и тематических блоков, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Медики обсудят превентивную медицину, вакцинопрофилактику, инновационные подходы в неврологии, стоматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и репродуктологии, обменяются опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Важными темами, как и в прошлом году, станут цифровые инновации в здравоохранении и современные подходы к реабилитации пациентов; отдельно речь пойдет о профилактике профессионального выгорания.

Организаторами выступают Минздрав Московской области, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей. Принять участие в Съезде онлайн можно, зарегистрировавшись на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области живут 1,76 млн детей, поэтому развитие современной медицинской помощи, реабилитации и оснащение учреждений остаются важнейшими задачами региона. Съезд педиатров позволяет специалистам обсудить, как эффективнее достигать целей в сфере детского здравоохранения, поставленных президентом РФ.

«В Московской области 1 млн 760 тыс. детей от 0 до 18 лет. И, конечно, неслучайно один из главных приоритетов в указах нашего президента, одна из главных магистральных тем — это все, что касается педиатрии, все, что касается современной помощи, реабилитации, оборудования», — подчеркнул Воробьев.

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