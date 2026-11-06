Соцфонд выплачивает крымчанам до 39 110 рублей за особые заслуги

Жители Крыма с высокими государственными наградами и премиями могут получать дополнительное материальное обеспечение — от 23 560 до 39 110 рублей в месяц, сообщает Крымское информационное агентство .

Отделение Социального фонда России по Республике Крым назначает выплату за заслуги в науке и технике, образовании, культуре и спорте. Ее размер зависит от категории получателя и растет одновременно с социальной пенсией.

Среди получателей — 20 кавалеров ордена Ленина, 4 лауреата государственных премий СССР и РСФСР, 2 Героя Социалистического Труда, 2 Матери-героини. Также поддержку получают обладатель ордена Трудовой Славы трех степеней, обладатель трех орденов Мужества и (или) «За личное мужество» и чемпион паралимпийских игр.

При трудоустройстве пенсионера фонд приостанавливает выплату, а после увольнения возобновляет. Если право на поддержку возникает по нескольким основаниям, фонд выбирает одно — с наибольшей суммой, независимо от числа званий и наград.

Для назначения выплаты нужно подать заявление и документы, подтверждающие награду или звание, в клиентскую службу регионального отделения фонда. Заявление также можно направить через портал Госуслуг.

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