Новый рекорд скорости в ОАЭ: китайский гиперкар преодолел планку в 500 км/ч
Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme совершил технологический прорыв, преодолев рубеж скорости в 500 километров в час и оформив новый мировой рекорд на трассе в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает европейское подразделение автоконцерна BYD Europe в социальной сети X.
В заявлении производителя подчеркивается, что транспортное средство превзошло границы возможного.
Модификация была признана самым быстрым серийным автомобилем на планете.
Машина сумела поднять планку максимальной скорости на принципиально новую высоту. Она разогналась до 503,17 километров в час.
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