Новый рекорд скорости в ОАЭ: китайский гиперкар преодолел планку в 500 км/ч

Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme совершил технологический прорыв, преодолев рубеж скорости в 500 километров в час и оформив новый мировой рекорд на трассе в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает европейское подразделение автоконцерна BYD Europe в социальной сети X.