Двое кубинцев запустили беспилотник в Подмосковье и получили штраф

Двое граждан Кубы получили административные штрафы после запуска беспилотника в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Полицейский патруль заметил иностранцев, запускавших беспилотник у деревни Кузнецово Дальнее. Сотрудники потребовали прекратить использование аппарата.

Мужчины не отреагировали на требование полицейских. Беспилотник улетел в сторону леса, а обоих нарушителей задержали.

Дмитровский городской суд привлек граждан Кубы к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции и назначил штраф в размере 2000 рублей.

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