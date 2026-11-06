В школах Крыма открыли классы беспилотников по просьбе участников «Зарницы»

Участники «Зарницы 2.0» попросили расширить возможности подготовки к испытаниям с беспилотниками. После обращения в нескольких школах Крыма появились профильные классы, сообщает Крымское информационное агентство .

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» Екатерина Козырь рассказала «Крымской газете», что дети сами указали на неравные условия подготовки. В Симферополе школьники могли тренироваться с беспилотниками, а в Красногвардейском районе — нет. Просьбу участников передали главе Республики Крым Сергею Аксе­нову.

Классы открылись в том числе в сельских школах. Также школы устанавливают электронные тиры, закупают оборудование и учебно-методические пособия. По мнению Козырь, командам нужны многонедельные сборы на специализированных площадках, а не только занятия во дворах школ.

«Патриотов мы воспитываем весь год, а если говорить точнее, — всю жизнь. Чтобы побеждать в следующем году, готовиться нужно уже сейчас. В этом году соревнования традиционно начинались в школах, продолжались на муниципальном этапе, а лучшие команды приезжали в Симферополь, чтобы побороться за право представлять Крым на федеральном уровне», — рассказала Екатерина Козырь.

Еще одна детская инициатива — проект «С приветом из муниципалитетов»: участники снимают ролики о любимых местах своих районов.

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