Магазин в Китае уволил двух роботов после первых суток работы

Два из шести человекоподобных роботов не справились с работой в круглосуточном магазине в Китае. Руководство отказалось от них в течение первых суток, сообщает Сноб .

Компания Agibot произвела роботов, которым поручили готовить кофе, убирать помещения и обслуживать покупателей. Об эксперименте пишет Techspot.

Один робот столкнулся с переполненной мусорной корзиной, потерял координацию и ушел из магазина. Второй отвечал за проверку полок, но выполнял эту работу слишком лениво. Руководство решило избавиться от обоих устройств.

Оставшиеся четыре робота, по всей видимости, успешно справились с задачами. Эксперимент под названием «Роботы никогда не уходят со смены» должен был показать, как машины выполняют обязанности персонала.

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