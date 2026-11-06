Мизулина рассказала, что «Магнит» уже погасил 90% долгов перед курьерами

Волна недовольства вокруг вероятных задержек перечисления оплаты доставщикам торговой сети «Магнит» подошла к развязке. Ритейлер признал финансовую заминку и практически полностью расплатился с персоналом, сообщает в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина со ссылкой на официальное разъяснение компании.

В руководстве продуктовой сети принесли извинения курьерам и раскрыли причину проблемы. Оказалось, что на прошлой неделе сервис в срочном порядке переводили на новую платежную платформу.

Однако интеграция дала программный сбой, из-за чего некоторые денежные переводы не прошли вовремя. К настоящему моменту специалисты ликвидировали ошибки в системе и запустили перечисление средств заново.

По заверению представителей ритейлера, свыше 90% накопленного долга уже поступило работникам. Самый массивный финансовый транш доставщики получили накануне. Ради увеличения скорости расчетов компания временно отменила предварительное подписание закрывающих актов.

С каждым сотрудником, чьи деньги до сих пор не перечислены, менеджеры связываются персонально, пошагово сопровождая процедуру до полного зачисления причитающейся суммы.

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