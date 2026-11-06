Домработница экстрасенса Череватого получила условный срок за кражу 15,5 млн руб

Домработница победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого выслушала приговор за кражу. Суд назначил ей наказание в виде двух лет условно за преступление с ущербом 15 454 000 рублей, сообщает Baza .

Осужденная действовала методично: день за днем забирала из тайника в гараже экстрасенса по 50 тысяч рублей.

Больше полугода похищенное хранилось буквально под носом у медиума — в пакетах, ведрах и одежде. Помимо наличных, из дома исчезли золотые часы, подвеска и брендовые очки.

В суде домработница вину не отрицала, но заявила, что на кражу ее якобы подговорила супруга экстрасенса — из-за жадности Череватого. Жена мужчины эти слова отвергает. Потерпевшей по делу проходила подруга медиума: по материалам дела, именно она сдала миллионы на хранение в тот самый гараж.

В ходе расследования дела о краже под подозрения попадал и сын домработницы. Его проверяли на причастность к помощи матери. Однако адвокату семьи Саиду Ярахмедову удалось добиться прекращения его уголовного преследования.

Прокуратура просила для женщины реальный срок, но суд учел время в СИЗО и ограничился условным. Деньги она пока не вернула.

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