Подмосковное УФАС вынесло предупреждение «Гиперглобусу» за рекламу алкоголя

Московское областное УФАС России привлекло ООО «Гиперглобус» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Компания получила предупреждение за ненадлежащую рекламу алкогольной продукции в магазине сети «Глобус».

Московское областное УФАС России вынесло ООО «Гиперглобус» предупреждение по делу об административном правонарушении. Основанием стала реклама алкогольной продукции в магазине сети «Глобус».

Ранее в управление поступило обращение физического лица. Заявитель сообщил, что реклама использовала образ человека и не содержала предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 6 части 1 и части 3 статьи 21 закона о рекламе. Впоследствии рекламу признали нарушающей требования закона.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, штраф за впервые совершенное административное правонарушение подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

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