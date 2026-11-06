Бабушка с деменцией подожгла приехавших на вызов врачей скорой помощи

Медицинские работники скорой помощи едва не пострадали от огня во время оказания неотложной помощи пожилому мужчине с гипертоническим кризом. Их подожгла пожилая супруга пациента с деменцией, сообщает Telegram-канал « Под звуки сирены ».

Бригада медиков прибыла на вызов к пенсионеру, у которого артериальное давление поднялось до показателей 190 на 100. Пока один специалист опрашивал пациента, проводил терапию гипотензивным препаратом и заполнял документы, второй сотрудник снимал электрокардиограмму для исключения патологий сердца.

В это время в соседней комнате находилась супруга хозяина квартиры. Мужчина предупредил медиков о прогрессирующей деменции у жены и пожаловался на семейные трудности, упомянув пьющего сына, которому нет дела до престарелых родителей.

В момент завершения диагностических процедур фельдшер почувствовал резкий запах дыма и осознал, что на нем горит одежда. Как выяснилось, пожилая женщина незаметно взяла на кухне зажигалку, подошла к сидевшему спиной медработнику и подожгла его рабочую куртку. Синтетическая ткань вспыхнула мгновенно, а следом загорелся деревянный стул.

В помещении началась паника. Хозяин дома вскочил с криком, бросившись вместе со вторым медиком на кухню за емкостями с водой. Пострадавший успел сорвать объятую пламенем куртку и принялся сбивать огонь ногами, после чего прибежавшие мужчины окончательно залили тлеющую мебель и одежду водой из кастрюль.

Сама виновница возгорания осталась стоять в дверном проеме и громко смеялась.

«Мол, удалось сжечь паразитов», — пояснил автор.

Завершив помощь пожилому мужчине, бригада скорой оформила дополнительную медицинскую карту на его супругу. Несмотря на первоначальные сомнения мужа, медики убедили его в необходимости срочной госпитализации женщины в психиатрический стационар из-за обострения заболевания и прямой угрозы для окружающих.

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