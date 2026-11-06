В Подмосковье продолжается капремонт домов и реставрация памятников

В Королеве дом № 18 на улице Лесной пережил полномасштабную реставрацию после семи десятилетий без серьезного ремонта. В 2025 году укрепили фундамент и отремонтировали подвал, в 2026-м привели в порядок кровлю, фасад и входные группы, в 2027 году запланирован ремонт внутренних коммуникаций. Здание входит в «Квартал № 23» — объект культурного наследия регионального значения, построенный в конце 1940-х для сотрудников ракетного института НИИ-88. Цветовая схема воссоздана по историческим образцам: желтые стены с белым венчающим карнизом, темный красно-коричневый цоколь и оконные заполнения. Стены расчистили от многолетних слоев масляной краски, укрепили разрыхлившуюся штукатурку камнеукрепителем, использовали силикатную краску, известковые растворы и кирпич старого образца М-150.

«Капитальный ремонт объектов культурного наследия — это восстановление аутентичности подмосковных городов. Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. Мы допускаем к работам только лицензированных подрядчиков с доказанным опытом реставрации, а также квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремесел. Любое отступление от утвержденной документации является прямым нарушением закона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В Королеве также капитально ремонтируют дом № 11 на улице Карла Маркса — часть квартала, построенного в 1949 году по проекту архитектора Н. Г. Рябцева для сотрудников НИИ-88. Специалисты выполнили реставрацию кирпичной кладки с вычинкой и докомпоновкой, заменили карнизы с повторением исторического профиля, обновили окна в подъездах — снаружи установлены деревянные рамы, стилизованные под старину, внутри — современные пластиковые стеклопакеты. По просьбе жителей смонтированы новые домофоны. В доме ремонтируют скатную кровлю: меняют стропильную систему, кровлю и инженерные кровельные системы. Строительная готовность работ составляет 95%.

В Старой Купавне Богородского округа завершили капремонт кирпичной пятиэтажки на улице Октябрьской, введенной в эксплуатацию в начале 70-х. На плоской кровле уложено новое покрытие из наплавляемых материалов, смонтированы настенные желоба и карнизные свесы, заменено покрытие козырьков балконов верхних этажей, отремонтированы стяжка, вентиляционные шахты и выходы на кровлю, заменена система наружного водостока, установлено ограждение. Также отремонтированы стены, цоколь, вход в подвал, балконные плиты, входная группа и отмостка.

В Мытищах на улице Станционной, дом 3, корпус 1 полностью завершен ремонт плоской крыши площадью 1 813 квадратных метров. Дом построен в 1989 году — это кирпичное девятиэтажное здание с пятью подъездами. Отремонтирована стяжка, уложено рулонное кровельное покрытие, выполнены примыкания, заменен внутренний водосток, отремонтированы вентиляционные шахты, выходы на крышу и парапет, установлено ограждение.

В Истре по краткосрочной программе капремонта в текущем году работы пройдут в 44 многоквартирных домах — всего приведут в порядок 50 конструктивных элементов. На данный момент капремонт выполнен в 31 доме: обновлены кровли в 27 МКД, внутренние инженерные системы — в 7 домах, фасады — в 2 домах. Работы проведут еще в 15 домах: в 3 МКД — ремонт кровель, в 3 МКД — работы по лифтовому оборудованию, в 4 МКД — комплексное техническое обследование с выдачей технического заключения, в 2 МКД — ремонт фасадов. В этом году изменились условия заключения договоров подряда: срок контракта теперь составляет до одного года, а один договор охватывает не более пяти домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

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