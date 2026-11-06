В девяти округах Подмосковья обновили экобоксы для сбора текстиля

Ремонт экобоксов для сбора текстиля полностью завершили в девяти округах Московской области. В Химках и Подольске работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье продолжают обновлять экобоксы для сбора текстиля: их красят, ремонтируют, а при необходимости заменяют.

В 2026 году работы полностью выполнили в Пушкинском, Одинцовском и Ленинском округах, Мытищах, Чехове, Реутове, Балашихе, Красногорске и Домодедове. В Химках и Подольске обновление завершается.

Жители могут сдать в экобоксы одежду, постельное белье, скатерти и другой легкий текстиль. Все собранное вторсырье направляют переработчикам.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что с учетом спроса жителей на такие пункты была разработана электронная услуга. Она сокращает срок получения разрешения с 13 до 7 рабочих дней и исключает расходы на кадастровые работы.

Точки приема текстиля и раздельного сбора отходов отмечены на интерактивной карте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.