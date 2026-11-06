Подмосковное УФАС повторно оштрафовало ВТБ за нарушение закона о рекламе

Банк ВТБ (ПАО) получил повторный штраф за нарушение закона о рекламе. Московское областное УФАС России назначило банку штраф в размере 400 тыс. рублей за СМС-рекламу финансовых услуг без надлежащего согласия получателя.

Московское областное УФАС России повторно оштрафовало Банк ВТБ (ПАО) за нарушение закона о рекламе. Сумма административного штрафа составила 400 тыс. рублей.

Поводом для разбирательства стало обращение физического лица. Заявитель сообщил, что на его абонентский номер поступило СМС-сообщение с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия на ее получение.

Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. При рассмотрении дела ведомство признало согласие заявителя на получение рекламы ненадлежащим, а саму рекламу — нарушающей требования закона.

Решение стало основанием для привлечения банка к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.