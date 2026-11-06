В Подмосковье выплатили более 44 млн руб на средства реабилитации

Жители Подмосковья с инвалидностью в 2026 году получили более 44 млн рублей на приобретение технических средств реабилитации. Поддержкой воспользовались более 1,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Выплату могут оформить жители Московской области с инвалидностью на приобретение изделий, которые указаны в индивидуальной программе реабилитации, но не входят в федеральный перечень.

«Выплата на приобретение технических средств реабилитации — это прежде всего возможность для человека с инвалидностью самому выбрать то изделие, которое подходит именно ему. Мы видим, что спрос на эту меру стабильно высок: только в этом году ею воспользовались более 1,7 тысячи жителей региона, а общая сумма поддержки превысила 44 миллиона рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

По данным регионального министерства социального развития, чаще всего жители приобретают средства, которые помогают сохранять самостоятельность в быту и обеспечивать качественный уход. В пятерку самых востребованных вошли стул для ванны, электрический подъемник, медицинская многофункциональная кровать, прикроватный столик и аккумуляторы для электрических кресел-колясок.

Выплату предоставляют в упрощенном порядке. Сведения о рекомендованных средствах реабилитации поступают автоматически, а предзаполненное заявление приходит в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Получателю остается проверить данные и подписать заявление.

Подать электронное заявление можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21489.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.