Юрист Хаминский объяснил, когда автору отзыва грозит ответственность

Негативный отзыв сам по себе не нарушает закон, но заведомая ложь и оскорбления могут повлечь ответственность, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает RT .

Потребитель вправе публично рассказывать о своем опыте и критиковать качество товаров и услуг. Однако, по словам Хаминского, ответственность возможна за заведомо ложные сведения, порочащие деловую репутацию организации, или оскорбительные высказывания.

По статье 152 Гражданского кодекса России компания или предприниматель могут потребовать признать сведения недостоверными, опровергнуть их, удалить публикацию и возместить убытки. Компенсацию морального вреда для юридического лица закон не предусматривает, уточнил юрист.

Хаминский посоветовал указывать в отзыве дату обращения, стоимость услуги, недостатки, поведение исполнителя и результаты переговоров.

«Важно отделять факты от оценок, не приписывать исполнителю преступления, мошенничество или обман без доказательств и не переходить на личные оскорбления. Договоры, чеки, переписка и фотографии помогут подтвердить изложенные обстоятельства в случае судебного спора», — заключил Хаминский.

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