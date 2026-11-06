Стал известен список самых популярных СМИ в «Дзене»

NEWS.ru поднялся на пять позиций и занял девятое место в рейтинге СМИ платформы «Дзен» за октябрь 2026 года по данным Mediascope, сообщает NEWS.ru.

Издание набрало 10,5 млн эксклюзивных охватов и 11,4 млн общих охватов.

Первое место заняли РИА Новости, второе — ТАСС, третье — «Известия». В десятку также вошли LIFE.ru, RT, «Газета.Ru», KP.RU, ИС «Вести» и РБК.

Рейтинг позволяет оценить присутствие СМИ на платформе и эффективность их работы. Среди метрик — доля охвата контента СМИ из «Дзена» в общем охвате этого издания в «Одноклассниках».

В ноябре рейтинг дополнит информация еще по 15 городам: Ханты-Мансийску, Архангельску, Сыктывкару, Улан-Удэ, Благовещенску, Смоленску, Южно-Сахалинску, Владикавказу, Великому Новгороду, Абакану, Иванову, Йошкар-Оле, Петропавловску-Камчатскому, Якутску и Кургану. Всего он охватит СМИ 71 региона и 7 тематик.

Ранее NEWS.ru занял первое место по цитируемости среди федеральных интернет-СМИ за третий квартал 2026 года. Исследование опиралось на анализ сообщений более чем 120 тыс. источников, включая электронные СМИ, новостные и специализированные интернет-ресурсы.

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