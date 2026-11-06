Психолог Абравитова предупредила о физическом вреде обиды

По словам специалиста, обида часто возникает из-за несовпадения ожиданий с реальностью. Человек начинает чувствовать себя жертвой, теряет веру в собственные силы и значимость.

«Когда мы обижаемся, мы не можем выразить агрессию напрямую обидчику: боимся конфликта или воспитание не позволяет. И эта энергия не исчезает. Она остается внутри человека», — рассказала Абравитова.

Психолог пояснила, что мысленное прокручивание диалогов и споров с обидчиком отнимает внимание, время и психическую энергию. Эти ресурсы человек мог бы направить на собственное развитие. Застревание в обиде, по ее словам, может привести к хронической усталости и даже апатии.

Абравитова также отметила, что обидчивость искажает восприятие: даже нейтральное поведение окружающих человек может счесть злонамеренным. Это грозит изоляцией и разрушением отношений. Отказ от обидчивости и прощение психолог назвала прежде всего заботой о физическом и психическом здоровье.

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