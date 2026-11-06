Психолог Абравитова предупредила о физическом вреде обиды
Клинический психолог Марианна Абравитова связала обиду с головными болями, проблемами с сердцем и желудочно-кишечным трактом, сообщает RT.
По словам специалиста, обида часто возникает из-за несовпадения ожиданий с реальностью. Человек начинает чувствовать себя жертвой, теряет веру в собственные силы и значимость.
«Когда мы обижаемся, мы не можем выразить агрессию напрямую обидчику: боимся конфликта или воспитание не позволяет. И эта энергия не исчезает. Она остается внутри человека», — рассказала Абравитова.
Психолог пояснила, что мысленное прокручивание диалогов и споров с обидчиком отнимает внимание, время и психическую энергию. Эти ресурсы человек мог бы направить на собственное развитие. Застревание в обиде, по ее словам, может привести к хронической усталости и даже апатии.
Абравитова также отметила, что обидчивость искажает восприятие: даже нейтральное поведение окружающих человек может счесть злонамеренным. Это грозит изоляцией и разрушением отношений. Отказ от обидчивости и прощение психолог назвала прежде всего заботой о физическом и психическом здоровье.
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