Лесники помогли высадить кедры на подворье Лавры в Сергиево-Посадском округе

Старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Макаров и участковый государственный инспектор по охране леса Роман Драгун приняли участие в посадке кедров на подворье Троице-Сергиевой лавры рядом со святым источником «Гремячий ключ».

Волонтеры вырастили 21 саженец на земельном участке в Сергиево-Посадском городском округе. Лесники помогли продумать схему посадки с учетом ландшафта и освещенности.

«Работали дружно и слаженно: одни волонтеры копали лунки, другие приносили воду, третьи аккуратно размещали саженцы. В итоге территория преобразилась — саженцы кедров гармонично вписались в исторический облик подворья. Озеленение — это не только про красоту, но и про уважение к месту с богатой историей», — сказал Александр Макаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.