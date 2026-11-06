Врач аллерголог-иммунолог Викулов назвал причины осенних рецидивов герпеса

По словам врача, реактивацию вирусов герпеса первого и второго типа также могут вызвать ультрафиолетовое облучение, перепады температуры тела и прием алкоголя. Рецидивы могут сопровождать иммунодефициты, в том числе при онкологических заболеваниях, сахарном диабете и ВИЧ-инфекции.

«Меры профилактики определяются клиническим диагнозом и пониманием, какие триггеры являются провоцирующими. Поэтому сначала должна быть консультация специалиста, который занимается проблемой вирусной инфекции. Это может быть иммунолог, дерматовенеролог если генитальный герпес гинеколог, реже уролог для уточнения заболевания. У детей это может быть педиатр, отдельно есть проблемы герпес беременных, герпес новорожденных, которые рассматриваются с участием профильных специалистов», — пояснил Георгий Викулов в эфире радио Sputnik.

Для профилактики врач рекомендовал исключить провоцирующие факторы, посещение соляриев и саун, выявлять и лечить заболевания, вызывающие реактивацию вируса. Специалисты также могут назначить противовирусную терапию или лечебную вакцинацию.

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