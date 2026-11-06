Нарколог Подмосковья назвал три неочевидных симптома рака легких у курильщиков

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о признаках рака легких, которые курильщики могут не заметить. Среди них — стойкая хрипота, боль или онемение в руке, постоянная усталость и беспричинная слабость, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Курение может спровоцировать рак легких. В рамках Недели профилактики этого заболевания в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали о симптомах, при которых не стоит откладывать визит к врачу.

«У курильщиков рак легких нередко протекает скрыто: его ранние симптомы легко спутать с обычным для них кашлем, из-за чего болезнь долгое время остается незамеченной. Стоит насторожиться, если голос стал хриплым без очевидных причин вроде простуды или ларингита и не восстанавливается. Это повод обратиться к врачу», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Еще один тревожный признак — боль или онемение в руке. Опухоль может сдавливать расположенные рядом нервные сплетения, поэтому боль нередко ощущается не в груди, а отдает в руку.

Постоянная усталость и беспричинная слабость также требуют обращения к врачу. Повреждение легких из-за курения ухудшает газообмен и дополнительно усугубляет самочувствие.

Холдин напомнил, что 80% случаев рака легких связаны с курением. Самый надежный способ существенно снизить риск для курильщика — полностью отказаться от сигарет. Если самостоятельно сделать это не удается, можно обратиться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера в своем городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.