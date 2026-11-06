Мужчины в Петербурге стали покупать на 12% больше ювелирных украшений

За январь–сентябрь 2026 года мужчины купили в магазинах SOKOLOV в Петербурге на 12% больше мужских украшений, чем за тот же период 2025-го, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Аналитический центр SOKOLOV сопоставил покупки в магазинах бренда. В денежном выражении продажи мужских украшений в Петербурге выросли на 8%. По России количество покупок увеличилось на 30%, а продажи в деньгах — на 18%.

По росту числа покупок лидировали Иркутск (+60%), Саратов (+58%) и Казань (+53%). По приросту продаж в денежном выражении первым стал Волгоград (+78%), за ним — Казань и Саратов (по +37%).

Средний чек по стране составил 8 521 рубль. Самые высокие показатели аналитики зафиксировали в Волгограде — 14 322 рубля, Сочи — 11 537 рублей и Саратове — 10 629 рублей.

В Петербурге мужчины чаще всего выбирали кольца, браслеты и подвески. Среди материалов лидировали сталь, серебро и красное золото. Покупатели предпочитали украшения без вставок, а также изделия с эмалью, фианитами и другими недрагоценными вставками.

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