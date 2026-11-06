Пассажиры совершили 2,1 млн поездок на дачных маршрутах Подмосковья

Сезон дачных автобусных перевозок завершился в Московской области. С 1 апреля по 4 ноября пассажиры совершили более 2,1 млн поездок на сезонных маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году в Подмосковье работал 31 дачный маршрут Мострансавто. Еще на 16 направлениях увеличили количество автобусов.

«В этом году они работали более семи месяцев. За это время пассажиры совершили свыше 2,1 млн поездок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутами филиалов, обслуживающих восточное, южное и юго-восточное направления региона. Лидером стал МАП № 12 в Ногинске — более 910 тыс. операций. Далее идут МАП № 4 в Раменском — более 720 тыс. трансакций и МАП № 5 в Подольске — более 133 тыс. операций.

«При составлении расписания «дачных» маршрутов учитывается, в том числе движение пригородных поездов. Для пассажиров, которые добираются до загородных участков с пересадкой с электрички на автобус, это особенно актуально», — уточнил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Самым востребованным стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка»: за семь месяцев им воспользовались более 469 тыс. раз. Второе место занял маршрут № 27 «Егорьевск — Кочема» — 243 тыс. поездок. Третье — маршрут № 26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы (1-й пос.)» — более 226 тыс.

Почти две трети поездок совершены по социальным картам — более 1,42 млн. Банковскими картами пассажиры оплатили 461 тыс. поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» — более 270 тыс.

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Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.