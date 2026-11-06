Помощники на основе искусственного интеллекта могут передать мошенникам данные пользователя. Об опасности рассказал эксперт по корпоративным технологиям Саян Доржиев.

По словам Доржиева, ИИ-системы часто путают инструкции с данными. Злоумышленники прячут команды в письмах, документах и на сайтах. В одном из экспериментов ИИ-браузеры сами передавали учетные данные посторонним.

Личные ассистенты вне корпоративного контроля могут хранить пароли открыто и обходить многофакторную аутентификацию. Доржиев отметил, что Bank of America предупредил клиентов: нельзя делиться банковскими логинами и паролями с ИИ-помощниками.

«Клиентские ИИ-боты, если их скомпрометировать, могут постепенно „вытягивать“ персональные данные, пароли и финансовую информацию из диалогов с пользователями», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовал не передавать ботам пароли, коды подтверждения и финансовые документы. Для банковских операций следует использовать официальное приложение и включить многофакторную аутентификацию. Неиспользуемый агентный режим браузера лучше отключить, а оплату покупок не поручать ИИ.

Для защиты от поддельных голосов и видео Доржиев рекомендовал договориться с близкими о кодовом слове и не публиковать личные аудио- и видеопросьбы.

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