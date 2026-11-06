В Наро-Фоминске, Котельниках и Зарайске подвели итоги творческих конкурсов

Более двух тысяч вокалистов, танцоров и музыкантов выступили на трех областных конкурсах в Наро-Фоминске, Котельниках и Зарайске с 1 по 4 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Наро-Фоминске в ЦДК «Звезда» в 15-й раз прошла «Радуга талантов». На отбор поступило 280 заявок из 26 муниципалитетов. В финале выступили 102 коллектива и 68 солистов — более 1300 человек из 24 муниципалитетов. Конкурс посетили свыше 2,1 тыс. зрителей, лауреатами стали 98 коллективов и солистов.

Гран-при за современный вокал получила группа «Кампанелли» театра песни «Лилиум» ДК Апрелевки имени О. Р. Кузнецовой, руководитель — Виктория Ягодина. За современный танец наградили старшую группу ансамбля «Авангард» ДК «Прогресс» поселка Запрудня Талдомского округа, руководитель — Екатерина Захарова. Победителям вручили кубки, дипломы и денежные сертификаты. Гала-концерт 4 ноября собрал более 280 исполнителей.

В День народного единства в ДК «Белая Дача» прошел V областной открытый фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!»: 580 участников из 19 муниципалитетов. Гран-при получили ансамбль «Приокские наигрыши» центра «Черкизово» Коломенского округа под руководством Дмитрия Тулякова и хор «Симонова слобода» московского культурного центра ЗИЛ под руководством Елены Кутузовой.

В тот же день в центре досуга «Победа» Зарайска состоялся конкурсный этап фестиваля патриотической песни «Купно за едино». Участвовали 190 исполнителей из более чем 20 муниципалитетов, в шести возрастных категориях от 7 до 45 лет и трех номинациях. Жюри — Елена Горячева, Ирина Богуцкая и Валентин Констанди. Гран-при получила 15-летняя Елизавета Коржик из Центральной детской музыкальной школы имени Алябьева в Коломне за «Колыбельную» в номинации «Родина. Армия. Долг». Руководитель — Алена Лунич-Новикова.

К празднику также приурочили первую в России акцию «Ночь в ДК». Мероприятия домов культуры из 56 округов посетили более 27 тыс. человек. Акция прошла при поддержке регионального министерства культуры и туризма.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.