В Подмосковье создали протезные стопы для самого высокого человека Бразилии

Компания «МЕТИЗ» изготовила для самого высокого человека Бразилии, известного как Нинао, протезные стопы длиной 38 сантиметров — это соответствует 60-му размеру обуви. Индивидуальный проект выполнили за пять недель, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковный разработчик и производитель комплектующих для протезов «МЕТИЗ» изготовил стопы по запросу бразильских партнеров. По оценке специалистов компании, они относятся к числу крупнейших протезных стоп в мире.

Рост Нинао составляет 237 сантиметров, вес — около 185 килограммов. Он потерял ноги из-за осложнений сахарного диабета. Для возвращения к ходьбе ему потребовались компоненты нестандартных размеров, рассчитанные на повышенные нагрузки.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что продукция «МЕТИЗ» востребована за рубежом, а экспортная география компании охватывает более 50 стран. Разработку и производство ведут в Мытищах и Щелково. По ее словам, инженерные и производственные компетенции позволяют предприятию участвовать в сложных международных проектах.

Инженеры определили устройство упругого модуля стопы, геометрию конструкции, рассчитали ее прочностные и упругие характеристики. При проектировании ориентировались на массу пользователя до 200 килограммов. Для косметических оболочек увеличенного размера создали трехмерные модели и специальную форму.

«При обычной разработке мы сначала изготавливаем опытные образцы, проверяем их на стенде и при необходимости корректируем конструкцию. Здесь на отдельный цикл прототипирования времени не было: проектирование, расчеты и производство шли практически параллельно. Главной сложностью стало выполнить весь объем работ за пять недель», — рассказал сооснователь ГК «МЕТИЗ» Николай Ермалюк.

Готовые российские модули направили в Бразилию. Местные специалисты изготовили индивидуальные приемные гильзы, собрали и настроили протезы, затем приступили к обучению Нинао ходьбе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.