Новый корпус поликлиники в Нахабино готов на 50%

Строительная готовность нового корпуса поликлиники № 4 Красногорской больницы на Институтской улице в поселке Нахабино достигла 50%. Открытие запланировано на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Пятиэтажный корпус площадью 7,6 тыс. кв. м рассчитан на 550 посещений в смену. Его строят за счет бюджета по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Строители ведут кладку стен, устраивают внутренние перегородки, готовятся к фасадным работам, монтируют окна и блоки кондиционирования.

Новое здание соединят с существующим теплым переходом на четвертом этаже. Детское отделение полностью переедет в новый корпус с отдельным входом. Здесь будут принимать все необходимые специалисты, также откроется дневной стационар на восемь коек.

В старом корпусе после переезда детского отделения откроют отделение ревматологии для взрослых и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Медицинскую помощь в обновленной поликлинике смогут получать более 60 тыс. жителей Нахабино и ближайших деревень, включая Черную и Исаково Истринского округа. Пропускная способность учреждения вырастет вдвое — до 1080 посещений: 550 взрослых и 530 детских. Открытие намечено на 2028 год.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.