Аналитики выяснили, что театр стоит в 2,7 раза дороже кино

В 16 городах-миллионниках средняя минимальная цена билета на спектакль составляет 1 150 руб., а на киносеанс — 435 руб. Такие данные представили аналитики 2ГИС, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Самые доступные театральные билеты аналитики нашли в Омске — от 710 руб., Челябинске — от 790 руб. и Новосибирске — от 935 руб. Самые дорогие — в Москве: от 1940 руб., Воронеже: от 1715 руб. и Красноярске: от 1510 руб.

«В расчет бралась средняя минимальная стоимость билета — самые доступные места. Перечень спектаклей, киносеансов и стоимость билетов на них можно найти в карточке интересующего театра в 2ГИС благодаря интеграции с билетным маркетплейсом „Афиша“. Чтобы найти кинотеатры и театры с расписанием и ценами, нужно ввести в поисковой строке 2ГИС „афиша мероприятий“», — указали в сервисе.

Кино дешевле всего в Омске и Челябинске — от 330 руб., дороже всего в Москве — от 660 руб. Наибольший разрыв цен с театром — в Красноярске: в 4,3 раза. Наименьший — в Новосибирске: в 1,9 раза.

За последние 12 месяцев кинотеатры получили 56,1% поисковых запросов, театры — 43,9%. В декабре число маршрутов к театрам на 28% выше среднего. Кино ищут активнее в январе и августе: на 29% и 20% выше среднего соответственно.

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