Почти 900 заявок поступило на конкурс-премию «Безграничные возможности»

Замминистра труда России Дмитрий Лигомина 5 ноября 2026 года на Всероссийском физкультурном фестивале «Кубок мужества» подвел промежуточные итоги конкурса-премии «Безграничные возможности» и рассказал о новых призах для участников. За месяц на конкурс поступило почти 900 заявок из 84 регионов России.

Организаторы расскали, какие призы и гранты ждут победителей и номинантов конкурса-премии «Безграничные возможности».

Партнеры конкурса поддержат участников всех 12 номинаций:

Номинации «Открывая возможности» и «Технологии возможностей» — 1 млн рублей от компании «Герофарм».

Номинация «Территория равных возможностей» — 500 тыс. рублей от компании «Моторика».

Грант на развитие технологий для людей с нарушениями зрения — 500 тыс. рублей от фонда «Наука, искусство и спорт».

А для семьи-победителя «Счастье быть вместе» — семейное путешествие в Москву от фонда «Жизнь в движении».

Победители в номинациях получат и другие призы:

«Свой путь» — сертификат на программы повышения квалификации, переподготовки и мастер-классы от Российского университета просвещения.

«Открытый работодатель» — 1 млн рублей от «Деловой России» для организаций, которые делают инклюзию нормой жизни.

«Открытая культура» — грант 500 тыс. рублей на реализацию социокультурных проектов от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

«Нужны друг другу» — грант 500 тыс. рублей от благотворительного фонда «Домашний».

«Навстречу миру» — круиз для двоих на современном лайнере от компании «Астория Гранде».

Прием заявок продлится до 30 ноября.

Для участия достаточно заполнить анкету на сайте «Безграничные возможности» и кратко рассказать свою историю или представить проект.

Конкурс проводится Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В Подмосковье координатором регионального этапа является министерство социального развития Московской области.

Раннее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин рассказал о том, что жители Подмосковья уже подают свои проекты на конкурс «Безграничные возможности». Это истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона.