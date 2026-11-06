Почти 900 заявок поступило на конкурс-премию «Безграничные возможности»
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Замминистра труда России Дмитрий Лигомина 5 ноября 2026 года на Всероссийском физкультурном фестивале «Кубок мужества» подвел промежуточные итоги конкурса-премии «Безграничные возможности» и рассказал о новых призах для участников. За месяц на конкурс поступило почти 900 заявок из 84 регионов России.
Организаторы расскали, какие призы и гранты ждут победителей и номинантов конкурса-премии «Безграничные возможности».
Партнеры конкурса поддержат участников всех 12 номинаций:
- Номинации «Открывая возможности» и «Технологии возможностей» — 1 млн рублей от компании «Герофарм».
- Номинация «Территория равных возможностей» — 500 тыс. рублей от компании «Моторика».
- Грант на развитие технологий для людей с нарушениями зрения — 500 тыс. рублей от фонда «Наука, искусство и спорт».
- А для семьи-победителя «Счастье быть вместе» — семейное путешествие в Москву от фонда «Жизнь в движении».
Победители в номинациях получат и другие призы:
- «Свой путь» — сертификат на программы повышения квалификации, переподготовки и мастер-классы от Российского университета просвещения.
- «Открытый работодатель» — 1 млн рублей от «Деловой России» для организаций, которые делают инклюзию нормой жизни.
- «Открытая культура» — грант 500 тыс. рублей на реализацию социокультурных проектов от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
- «Нужны друг другу» — грант 500 тыс. рублей от благотворительного фонда «Домашний».
- «Навстречу миру» — круиз для двоих на современном лайнере от компании «Астория Гранде».
Прием заявок продлится до 30 ноября.
Для участия достаточно заполнить анкету на сайте «Безграничные возможности» и кратко рассказать свою историю или представить проект.
Конкурс проводится Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В Подмосковье координатором регионального этапа является министерство социального развития Московской области.
Раннее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин рассказал о том, что жители Подмосковья уже подают свои проекты на конкурс «Безграничные возможности». Это истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона.