В Петербурге завершили ремонт перехода на пересечении Савушкина и Яхтенной

В Приморском районе отремонтировали подземный пешеходный тоннель по поручению губернатора Александра Беглова. Работы начались весной 2026 года и прошли в два этапа, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жительница района попросила главу города отремонтировать переход на личном приеме в сентябре 2025 года.

Специалисты герметизировали железобетонные поверхности, восстановили выравнивающий слой стен и перекрытия. Они заменили основание пола и уложили 379,5 квадратного метра гранитных плит, обустроили лоток водоотведения, выполнили отделку стен и потолка, облицевали цоколь гранитом.

«Мы всегда благодарны неравнодушным петербуржцам за предложения и обращения. Стараемся реагировать на них максимально оперативно. Переход под улицей Савушкина очень востребован у жителей Приморского района. После ремонта он отвечает современным требованиям безопасности и комфорта. Следующая задача — оборудовать его лифтами для маломобильных групп населения. Сейчас ведется подготовка проектной документации», — отметил Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что в администрацию губернатора Петербурга поступило порядка 27 тысяч обращений.

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