Минобороны: за неделю ВС РФ поразили 14 сухогрузов с вооружением для ВСУ

С 31 октября по 6 ноября Вооруженные Силы России нанесли массированный и 11 групповых ударов. В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, сообщили в Минобороны РФ .

Также ВС РФ поразили цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов и беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения.

За неделю, по данным ведомства, поражены 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.