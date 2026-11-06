Собчак запретили регистрировать бизнес в РФ до 2029 года

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак лишилась возможности учреждать и регистрировать новые компании на территории России вплоть до октября 2029 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Федеральной налоговой службы.

Поводом для применения ограничений послужило участие журналистки в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ши». В официальных материалах налогового ведомства указано, что именно причастность к данной компании повлекла за собой запретительные санкции.

В отношении компании в Едином государственном реестре юридических лиц были внесены отметки о недостоверности сведений.

В документах регулятора также отмечается, что телеведущая на сегодняшний день числится соучредителем еще четырех коммерческих предприятий. Две компании специализируются на ресторанном бизнесе и сервисах доставки продуктов, а остальные две функционируют в сфере рекламных агентств.

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